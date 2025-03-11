ختام بطولة الشطرنج في الفعاليات الرياضية ' غازي 22'

صور من عبدالله باعلوي

أختتمت بالصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصور بطولة الشطرنج للأفراد والتي تأتي ضمن الفعاليات الرياضية الرمضانية (غازي 22) والتي تنظمها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية وبدعم وتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حيث شهدت البطولة مشاركة واسعة بلغ عددهم 50 لاعبا تنافسوا على لقب البطولة والذي طبق فيه النظام السويسري بنظام تجميع النقاط وقد اسفرت النتائج النهائية عن فوز اللاعب أحمد النادي بالمركز الأول وجاء اللاعب أحمد بن سعيد العريمي في المركز الثاني واللاعب كريشنا في المركز الثالث وأدار مباريات البطولة طاقم مكون من خالد الجابري ووليد شمس ومحمد المجعلي

وتأتي بطولة الشطرنج للأفراد من باب إتاحة الفرصة للشباب والمهتمين في هذه المسابقة للمنافسة وإبراز المهارات في هذه اللعبة حيث تلاقي لعبة الشطرنج في الولاية متابعة واهتماما كبيرا لدى الشباب .