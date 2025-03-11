طاقم عُمان للإبحار يشارك في إدارة سباقات بطولة قطر الدولية للشراع

شارك طاقم عُمان للإبحار مؤخراً ضمن لجنة إدارة سباقات بطولة قطر الدولية للأوبتمست 2025، التي ينظمها الاتحاد القطري للشراع والتجديف. وقد تم اختيار الطاقم العُماني من قبل اللجنة المنظمة للبطولة استنادًا إلى الكفاءة العالية والخبرات الواسعة التي يتمتع بها الفريق في تنظيم البطولات الدولية للإبحار الشراعي والخبرات المتراكمة في مجال التحكيم وإدارة السباقات، حيث شهدت بطولة هذا العام مشاركة 52 متسابقاً من 12 دولة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، مصر، ليبيا، العراق، تركيا، الهند، بولندا، والمملكة المتحدة.

وارتأت اللجنة المنظمة للبطولة الاستعانة بالخبرات العُمانية لإدارة السباقات واختيار ثمانية حكّام من عُمان للإبحار، حيث تم تعيين عبد العزيز بن سالم الشيدي بمسؤولية ضابط السباق الرئيسي ونواف بن يعقوب الغداني كضابط السباق، إلى جانب فريق إدارة السباقات والذي ضم كل من سعيد بن محمد العريمي، علي بن سالم الحربي، عابد بن يعقوب البلوشي، معاذ بن غريب الوهيبي، مختار بن عبد الكريم المجيني، وجمعة بن زايد البلوشي.

وتواصل عُمان للإبحار تعزيز علاقاتها مع الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم تطوير رياضة الإبحار، ورفع مستوى تنظيم الفعاليات في المنطقة. وانطلاقًا من خبراتها الواسعة، شاركت الكفاءات العُمانية في إدارة العديد من السباقات والبطولات، كان من أبرزها بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست 2023 في أبوظبي، حيث تولى عبد العزيز بن سالم الشيدي مسؤولية ضابط السباق، بمساعدة كل من علي بن سالم الحربي وعابد بن يعقوب البلوشي.

كما تم اختيار مجموعة من الكفاءات الوطنية للانضمام إلى اللجنة التنظيمية لرياضة الإبحار الشراعي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة وهم؛ محسن بن علي البوسعيدي، كمستشار فني لسباقات الإبحار والقبطان صالح بن سعيد الجابري ضمن لجنة تحكيم الإبحار الشراعي، إلى جانب أحمد بن ناصر القاسمي وغالب بن سيف المعمري ضمن إدارة السباقات.