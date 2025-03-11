منافسات بطولة أسياد الكروية تصل للدور الأربعة

تقام اليوم مواجهات دور الأربعة لبطولة موظفي مجموعة أسياد الكروية، حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا إزكي ونزوى، بينما تجمع المباراة الثانية بين مسقط وصحم في صراع على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية. وقد شهدت البطولة حتى الآن 28 مباراة، سجل خلالها 105 أهداف، ما يعكس قوة المنافسة والمستوى الفني المميز الذي قدمته الفرق. وأكد حذيفة الحسني، مدير اللجنة الإحصائية للبطولة، أن الأرقام تعكس مدى الندية والإثارة التي شهدتها المباريات، قائلًا: "الإحصائيات تؤكد مدى قوة البطولة هذا العام، فقد شاهدنا مواجهات مليئة بالحماس وظهور عدد من المواهب الواعدة التي يمكن أن تمثل فريق المجموعة في المسابقات المحلية. وأضاف أن البطولة لا تقتصر على التنافس فحسب، بل تشكل منصة لاكتشاف المهارات الجديدة وتعزيز الروح الرياضية بين الموظفين. من جانبه، قال عبدالله الهطالي، مدير فريق نزوى، على جاهزية فريقه لتحقيق هدفه في بلوغ النهائي، قائلًا: "لقد قدمنا مشوارًا قويًا حتى الآن، وسنعمل بكل جهد لمواصلة الأداء المميز وتحقيق اللقب. نمتلك فريقًا متماسكًا، ونعتمد على روح الفريق والعزيمة لتحقيق هدفنا."