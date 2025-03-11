إسبانيول يفرّط بالفوز أمام جيرونا

إسبانيول يفرّط بالفوز أمام جيروناتعادل جيرونا مع مضيفه إسبانيول بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم إسبانيول عن طريق جوفري كاريريس في الدقيقة (45+4)، قبل أن يدرك كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، رفع جيرونا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي لعب 27 مباراة.