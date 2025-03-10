بمشاركة سلطنة عمان .. انطلاق الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

تورينو ـ العمانية: انطلقت الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص المقامة في إيطاليا «تورينو 2025» في نسختها الثانية عشرة، بإقامة الافتتاح الرسمي في استاد تورينو الأولمبي بمشاركة سلطنة عُمان، واشتمل حفل الافتتاح على العديد من الفقرات الرياضية الاستعراضية والضوئية الغنائية ومسير عدد ١٠٦ رياضيين من الفرق المشاركة من دول العالم، ودخول الشعلة التي انتهت رحلتها بإضاءة المرجل؛ إيذانًا بالبدء الرسمي للألعاب العالمية الشتوية، وتشارك بعثة الأولمبياد الخاص العُماني في 3 رياضات شتوية مختلفة و6 لاعبين من الجنسين من الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية و 6 مدربين و 4 إداريين، وتضم قائمة اللاعبين سالم الغافري وأميرة الرئيسية في لعبة الجري على الثلج، والبراء البطاشي ونبأ الحارثية في لعبة تزلج اختراق الضاحية، وحسام العامري وريتاج السالمية في لعبة تزلج السرعة.

وقالت الدكتورة أمل بنت طالب القطيطية، عضوة مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العُماني ورئيسة البعثة: إن هذه المشاركة تعد مكسبًا كبيرًا خصوصًا للاعبين كونها فرصة مناسبة لمختلف اللاعبين من خلال دمجهم بالعالم وهو أحد الأهداف الرئيسة لاكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك مع مختلف الفرق الأخرى، إلى جانب تنمية روح المنافسة لديهم ، وأضافت أن حركة الأولمبياد الخاص تتركز على عمل إنساني بحت، باستغلال الرياضة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والمساهمة في التأهيل.

وتضم الألعاب العالمية الشتوية في نسختها الحالية 8 رياضات شتوية تقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 16 مارس ويشارك فيها 1500 لاعب ولاعبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية من 102 دولة، بالإضافة لمساهمة ما يقرب من 2000 متطوع في تنظيم هذا الحدث العالمي.