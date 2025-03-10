الرياض ـ أ.ف.ب: غاب الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن تمارين فريقه الهلال السعودي الأحد، بسبب اضطراب في النبض، بحسب ما أعلن الفريق في بيان. وكتب صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم «فضّل الجهاز الطبي إراحة اللاعب ألكسندر ميتروفيتش من التدريبات بسبب شعوره بإجهاد بسيط واضطراب في النبض». تابع البيان أن هداف فولهام الإنجليزي السابق «سيخضع لمتابعة دقيقة من المختصين على أن يتم تقييم حالته بشكل مستمر». وبعد غيابه لمدة شهرين بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، عاد اللاعب البالغ 30 عاما وسجل بعد نزوله بديلا خلال فوز الهلال على الفيحاء 2-0 الجمعة في الدوري السعودي.

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