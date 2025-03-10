منتخبنا الوطني الأول يبدأ اليوم تدريباته والبعثة تغادر الجمعة إلى سيؤول

استعدادا لمواجهتي كوريا الجنوبية والكويت بتصفيات المونديال

متابعة ـ صالح البارحي:

تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم أولى الحصص التدريبية للأحمر الكبير ضمن معسكره الداخلي الذي يستعد خلاله منتخبنا لمواجهتي كوريا الجنوبية 20 مارس، والكويت 25 من ذات الشهر ضمن الجولة قبل الاخيرة من المرحلة الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026م، حيث أعلن المدرب رشيد جابر عن القائمة التي ستتواجد في المعسكر والتي شملت (24) لاعبا بخلاف لاعبي نادي السيب الذين سينضمون للقائمة عقب نهاية مباراة الإياب أمام العربي الكويتي في ربع نهائي دوري التحدي الآسيوي بعد غد الاربعاء . بعثة الاحمر ستغادر إلى سيؤول مساء الجمعة القادم، وستصل البعثة يوم السبت 15 مارس الحالي، على أن يجري الفريق تدريبه الأول يوم الاحد 16 بإذن الله تعالى على ساحة الملعب الفرعي لاستاد جويانج، حيث ارتأى الجهاز الفني منح اللاعبين راحة إجبارية لمدة يوم بسبب طول الرحلة إلى كوريا الجنوبية والاكتفاء بتدريبات إزالة الارهاق فقط، فيما ستقام المباراة على الملعب الرئيسي لاستاد جويانج بعد أن تم نقل المباراة إليه بدلا من الملعب السابق بسبب الثلوج والبرودة التي تعيشها سيؤول حاليا، علما بأن استاد جويانج يقع في أطراف سيؤول، ومن المتوقع أن يكون أقل برودة من الملعب السابق الذي احتضن مباريات كأس العالم 2002م، وستقيم البعثة في فندق مايفيلد بالعاصمة الكورية الجنوبية وهو واحد من أفخم الفنادق هناك . علما بأن بعثة الاحمر ستغادر إلى الكويت مباشرة من سيؤول بتاريخ 21 مارس الحالي لملاقاة الازرق في الكويت 25 مارس بإذن الله تعالى .

القائمة المستدعاة

ضمت القائمة الجديدة التي استدعاها رشيد جابر (24) لاعبا هم : ابراهيم بن صالح المخيني (النهضة) ، خالد بن ناصر البريكي (الشباب) ثاني بن غريب الرشيدي (النهضة) ، خالد بن علي الغطريفي (النصر) ، حارب بن جميل السعدي (النهضة) ، عاهد بن الحبشي المشايخي (النهضة) ، رضوان بن سعيد السيابي (سمائل) ، عيسى بن خلفان الناعبي (مسقط) ، يوسف بن ناشر المالكي (الشباب) ، محمد بن حميد الغافري (الشباب) ، ناصر بن سلطان الرواحي (النهضة) ، محمد بن عبدالحكيم السبيعي (الرستاق) ، عبدالملك بن ناصر البادري (الشباب) ، غانم بن رمضان الحبشي (النهضة) ، ماجد بن سليم السعدي (الشباب) ، مصعب بن محفوظ الشقصي (الرستاق) ، عبدالله بن فواز بيت عبدالغفور (النهضة) ، الفرج بن مبارك الكيومي (الخابورة) ، ملهم بن يوسف السنيدي (النصر) ، احمد بن خليفه الكعبي (النهضة) ، حسين بن سعيد الشحري (النهضة) ، صلاح بن سعيد اليحيائي (الخالدية البحريني) ، منذر بن خالد الوهيبي (مسقط) ، حاتم بن سلطان الروشدي (الشباب) .