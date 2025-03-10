مركز إعداد الرياضيين لكرة اليد بنادي ينقل ينظم تجمعا لقدامى اللاعبين

أقام مركز إعداد الرياضيين لكرة اليد بنادي ينقل تجمعا لقدامى لاعبي اليد في ولاية ينقل مع لاعبي مركز ينقل، وذلك في الصالة الرياضية بنادي ينقل، حيث دأب نادي ينقل مع باقي مراكز اعداد الرياضيين على تنظيم مثل هذه التجمعات بشكل سنوي بهدف إيجاد جو من المرح والتفاعل بينهم وحث لاعبي المراكز على الاستمرارية في التدريبات. الجدير بالذكر أن المرحلة التدريبية الخامسة لمراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد بالأندية بدأت في الأول من شهر فبراير الماضي وستستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تطوير بعض المهارات الأساسية الهجومية والدفاعية والتأكيد على إتقان المهارات المكتسبة في المراحل السابقة بالإضافة إلى تطوير بعض الجوانب الخططية وتحركات اللاعبين المرتبطة بمواقف اللعب المختلفة والهجوم الخاطف، كما تركز المرحلة على تطوير عناصر اللياقة البدنية مثل القدرة العضلية والمرونة والرشاقة وبعض القدرات التوافقية والسرعة، وسيتم خلال هذه المرحلة استمرار الفعاليات المصاحبة للمراكز مثل المحاضرات الصحية التي تنمي الثقافة الصحية لدى اللاعبين الصغار في موضوعات التغذية ونمط الحياة الصحي والنوم الصحي بالإضافة إلى برامج تنمية السمات والقيم التربوية والنفسية الحميدة والثقة بالنفس واحترام الآخرين والتعاون والعمل الجماعي.

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