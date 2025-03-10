منتخبنا الوطني لناشئي القدم يخسر تجربته الودية أمام بوشر وغدا يختتم معسكره الداخلي

للمشاركة فـي نهائيات كأس أمم آسيا خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تجربته الودية أمام نادي بوشر بنتيجة 1/‏2 التى أقيمت مساء أمس الأول على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن معسكره الداخلي الذي يختتم يوم غد، وذلك في إطار برنامج إعداد للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا تحت 17 سنة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل القادم بمشاركة 16 منتخبا، البطولة مؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي ستقام في قطر خلال الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبل سجل هدف منتخبنا الوحيد في المباراة اليزن البلوشي. ويلعب منتخبنا في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة بجانب إيران وطاجيكستان وكوريا الشمالية. واختار المدرب الوطني أنور الحبسي 24 لاعبا لدخول المعسكر وهم: الحسن بن علي القاسمي وفهد بن جميع المشايخي (نادي مسقط) والايهم بن ماجد المخيني وعبدالله بن يعقوب الوهيبي (نادي قريات) عبدالعزيز بن محمد البلوشي وعيسى بن حسن الحوسني (الخابورة) وأسامة بن عبدالخالق المعمري (الوحدة الإماراتي) ومبارك بن يوسف العامري (السيب) وسعد بن محمد المعمري والوليد بن خالد آل عبدالسلام وعلي بن إبراهيم العويني (صحم) واليزن بن منصور البلوشي وفراس بن بدر السعدي وعبدالله بن خليفة السعدي ومحمد بن ناصر الصالحي والوليد بن خالد البريدعي ويزن بن محمد الخالدي (السويق) ومحمد بن نجم الدين بيت سليم (النصر) والوليد بن طلال الراشدي (البشائر) وسليمان بن داود الخروصي وزياد بن خلفان الفراجي وإبراهيم بن سالم التميمي (بوشر) ومحمد بن عيد الدوحاني ورياض بن محمد الطارشي (المصنعة) وأحمد بن عبدالله الرواحي ومحمد بن يعقوب المشايخي (العامرات) إبراهيم بن بدر الشامسي (فنجاء).

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