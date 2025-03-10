منتخبنا للقدم الشاطئية يختتم اليوم تجاربه الودية بخوضه التجربة الثانية أمام منتخب بيلاروسيا

استعدادا للبطولة الآسيوية بتايلاند

يختتم اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية سلسلة تجاربه الودية بخوض اخر تجربة أمام بيلاروسيا في الساعة التاسعة والنصف مساء على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتعد هذه التجربة الودية الثانية أمام منتخب بيلاروسيا، حيث خسر الودية الاولى التى أقيمت مساء أمس الأول بنتيجة 1/‏5 سجل هدف منتخبنا الوحيد مشعل العريمي وتأتي هذه التجارب ضمن برنامج اعداد منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا والتي ستقام بمدينة بتايا التلايلاندية خلال الفترة من 20 الى 30 مارس ودورة الالعاب الخليجية الشاطئية والتي ستقام بمسقط.. وكان منتخبنا خاض تجربتين وديتين الاسبوع الماضي أمام المنتخب الروسي، خسر منتخبنا تجربته الاولى بنتجية 5/‏‏6 سجل اهداف منتخبنا كل من خالد العريمي هدفين وعبدالله الصوطي ويحيى المريكي وعبدالرحمن الفزاري هدف لكل منهم، كما خسر الودية الثانية بنتيجة 3/‏6 سجل اهداف منتخبنا في اللقاء كل من منذر العريمي وعبدالله الصوطي ومسلم العريمي.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي إلى تجربة جميع اللاعبين المختارين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية وإكسابهم مزيدا من التجارب الودية القوية قبل التوجه إلى تايلاند للإقامة المعسكر الخارجي قبل المشاركة في البطولة الآسيوية وتضم قائمة منتخبنا حاليا 16 لاعبا في المعسكر الداخلي الثالث هم: خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي ومشعل بن هلال العريمي وأحمد بن ربيع العويسي وسالم بن محمد العريمي ويونس بن سالم العويسي وسامي بن فائل البلوشي ويحيى بن جمعة المريكي وعبدالرحمن بن علي الفزاري ومسلم بن محفوظ العريمي (العامرات)، وماجد بن عبدالله العفاري (العروبة)، ويوسف بن جاسم الزدجالي (الشباب)، وأمجد بن عبدالله الحمداني (مصيرة) وسمير بن جميل آل سعد (نادي المحمل السعودي).