أتلانتا يدك حصون يوفنتوس الأربعة

أتلانتا يدك حصون يوفنتوس الأربعةحقق أتلانتا فوزا كبيرا على مضيفه يوفنتوس 4 ـ صفر، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أتلانتا في الدقيقة 29 عن طريق ماتيو ريتيجي من ركلة جزاء، وأضاف زميله مارتن دي رون الهدف الثاني في الدقيقة 46. وفي الدقيقة 66 سجل ديفيد زاباكوستا الهدف الثالث لأتالانتا، فيما أكمل أديمولا لوكمان الرباعية لأتلانتا في الدقيقة 77.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر إنتر ميلان ونقطتين فقط خلف نابولي صاحب المركز الثاني.