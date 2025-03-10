ريال مدريد يتقاسم صدارة الليغا مع برشلونة

ريال مدريد يتقاسم صدارة الليغا مع برشلونةفاز ريال مدريد على ضيفه رايو فايكانو 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

تقدم ريال مدريد بثنائية عن طريق كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 30 و34 على التوالي، قبل أن يقلص الفريق الضيف الفارق في الوقت المحتسب بديلا للضائع في الشوط الأول عبر لاعبه بيدرو دياز.

وبهذه النتيجة، ارتقى الريال للمركز الثاني برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف خلف برشلونة الذي تأجلت مباراته التي كانت مقررة أمس السبت أمام أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني.. فيما تجمد رصيد رايو فايكانو، عند 36 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، فاز خيتافي على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-1.

وتقدم أتلتيكو في النتيجة عبر لاعبه ألكسندر سورلوث من ضربة جزاء في الدقيقة 75، قبل أن يسجل خيتافي هدفين متتاليين في الدقيقتين 88 و90 عبر لاعبه ماورو أرامباري. وأكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أنخيل كوريا في الدقيقة 88.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد، بهذه الخسارة، عند النقطة الـ56 في المركز الثالث ، فيما رفع خيتافي رصيده إلى النقطة الـ33 في المركز الحادي عشر.