اليوم .. انطلاق بطولتي الطائرة الشاطئية والشطرنج في غازي 22 بولاية صور

صور من عبدالله بن محمد باعلوي

تتواصل بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية الفعاليات الرياضية الرمضانية (غازي 22) والتي تنظمها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية وبدعم وتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والتي تأتي امتدادا ومواصلة للفعاليات في السنوات الماضية لتفعيل دور الشباب الرياضي في شتى الفعاليات حيث ستنطلق اليوم بطولتي الطائرة الشاطئية والشطرنج للأفراد فيما اختتمت أمس السبت مباريات الدور الأول لخماسيات القدم للصالات حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور ال16 والذي سينطلق يوم الثلاثاء القادم بنظام خروج المغلوب وعلى مدى يومين .

وستنطلق مساء اليوم الأحد بطولة الطائرة الشاطئية على أرضية المجمع الرياضي بصور وبمشاركة 12 فريقا تم تقسيمهم إلى اربع مجموعات حيث تقام اليوم اربع مباريات الأولى تجمع فريقي إدارة الأوقاف والشؤون الدينية ومديرية الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتجمع المباراة الثانية فريقي إدارة الثقافة والرياضة والشباب ونادي العروبة وتجمع المباراة الثالثة فريقي مديرية العمل ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني وتجمع المباراة الرابعة فريقي بلدية صور ونادي صور ويدير المباريات طاقم تحكيم دولي

كما ستنطلق كذلك اليوم بطولة الشطرنج للأفراد بالصالة المغلقة بالمجمع الرياضي بصور والتي تأتي من باب إتاحة الفرصة للشباب والمهتمين في هذه المسابقة للمنافسة وإبراز المهارات في هذه اللعبة حيث تلاقي لعبة الشطرنج في الولاية متابعة واهتماما كبيرا لدى الشباب حيث ستقام البطولة على مدى يومين وتلعب بالنظام السويسري.