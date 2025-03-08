فوز ناديي البشائر ومجيس في التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

مسقط ـ العُمانية : حقق ناديا البشائر ومجيس امس الاول الفوز ضمن منافسات الدور الأول للتصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024 /2025، في نسخته الـ39.و تمكّن نادي البشائر من تحقيق الفوز على ناد السلام بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين وبنقاط أشواط 16 /25 , 29 / 27 , 25 / 20 , 24 / 26 , 15 - 11 في اللقاء الذي أقيم بصالة نادي الأمل بولاية بوشر . فيما فاز نادي مجيس على نادي مصيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وبنقاط أشواط 25 / 17 , 25 / 17 , 26 / 24 في المباراة التي أقيمت بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.وتتواصل المباريات يوم غدا الاثنين بلقائين حيث يلتقي نادي السلام مع نادي السيب على صالة المجمع الرياضي بصحار ويتقابل نادي مصيرة مع نادي البشائر بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. الجدير بالذكر أن أندية السيب والسلام ومصيرة ومجيس والبشائر قد تأهلت لهذا الدور فيما ودّعت أندية صحار وصحم والشباب منافسات دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم.

ووفقًا لنظام الدوري المعتمد لهذا الموسم، يُقام بعد ختام الدور التمهيدي دوري من دورين للأندية التي تحتل المراكز من الأول إلى الخامس في الدور الأول بإجمالي 20 مباراة لترتيب تلك الأندية، وفي الأدوار النهائية،ويتواجه الفريق صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع، فيما يلعب الفريقان الحاصلان على المركزين الثاني والثالث ضد بعضهما، على أن يلعب الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث، بينما يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل الدوري ووصيفه.