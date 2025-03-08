سلطنة عُمان تشارك في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بإيطاليا

مسقط ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص "تورينو 2025" في نسختها الثانية عشرة التي تقام بجمهورية إيطاليا خلال الفترة من 7 إلى 16 مارس الجاري. وتضم بعثة الأولمبياد الخاص العُماني 6 لاعبين (من الجنسين) من ذوي الإعاقة الفكرية ومتلازمة داون بالإضافة إلى 6 مدربين و3 إداريين وطبيبة ، وتشارك البعثة في ألعاب الجري على الثلج والتزحلق عبر الضاحية وتزلج السرعة. وقال محمد بن سالم الراشدي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العُماني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الأولمبياد الخاص العُماني قام بالاستعداد للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية "تورينو 2025" بدءا من انتقاء اللاعبين المشاركين من خلال الاختبارات المهارية في الألعاب الشتوية التي أجراها عدد من المدربين المتخصصين في ألعاب الجري على الثلج والتزلج على الجليد ، إلى جانب اختبارات وتدريبات مكثفة للاعبين المشاركين في البطولة. وأشار إلى أن البعثة تضم العديد من المدربين الجدد المؤمل استمرارهم في تدريب اللاعبين حيث تم إلحاق المدربين بدورة خارجية تم تنفيذها في شهر نوفمبر الماضي 2024م في مصر؛ بهدف تأهيلهم في لعبتي الجري على الثلج وتزلج اختراق الضاحية وشارك فيها المدربان صفوان البلوشي ودلال أمبوسعيدية. ويشارك في الألعاب الشتوية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من ذوي الإعاقة الفكرية من 102 دولة يتنافسون في ثمان رياضات شتوية على مدار تسعة أيام، حيث يستعرضون مهاراتهم في التزلج على جبال الألب والتزلج الريفي على الثلج ورياضة الرقص والتزلج الفني والتزلج على الجليد والتزلج بالأحذية الثلجية والتزلج السريع على المضمار القصير.

يذكر أن الأولمبياد الخاص العماني قد شارك في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص في عام 2013 في كوريا الجنوبية وحصل على 4 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية ومثلها برونزية، وفي عام 2017 شارك في ألعاب النمسا وحصل على ميدالية ذهبية و 2 ميدالية فضية وميدالية برونزية.