نتائج متقدمة وأرقاما قياسية حققتها البطولة الثانية للملاكمة

مسقط ـ ( الوطن) :

نظم نادي عمان للملاكمة (OBC) بفرعه في المعبيلة البطولة الثانية للملاكمة للهواة بفرع معبيلة وذلك بدعم من لجنة الفنون القتالية والدفاع عن النفس واللجنة الأولمبية العمانية وشارك في البطولة 70 ملاكما يمثلون عدد من الأندية، منها نادي عمان للملاكمة و نادي 2C و نادي غلو أب و أكاديمية صحار للكيك بوكسينغ و نادي أوربان بوكسينغ من دبي و نادي ذا هوك الكويتي و نادي ألتيميت بوكسينغ و أكاديمية وإيليت سبورت وأكاديمية ماستر وتعكس البطولة النمو المستمر للنادي وتطوير لعبة الملاكمة في سلطنة عمان وشعبية الملاكمة المتزايدة في المنطقة بشكل عام.

وجاءت نتائج البطولة البطولة على النحو التالي حيث حصل الملاكمين للناشئين فئة 30 كجم على المركز الأول اللاعب غورنيواج من نادي 2C وجاء في المركز الثاني اللاعب عمر الغفيلي من نادي عمان للملاكمة .

أما فئة 40 كجم فقد استطاع نادي عمان للملاكمة من حجز المراكز الاولى للبطولة و حصل على المركز الأول اللاعب آدم رامي بيومي وجاء في المركز الثاني عمر أسامة وفي فئة 50 كجم توج بالمركز الأول اللاعب مصطفى بهليم من نادي 2C وجاء في المركز الثاني اللاعب عبدالرحمن محمد الجهضمي من نادي عمان للملاكمة .

وأما نتائج فئة الناشئون لوزن 40 كجم فقد حصل على المركز الأول علي خالدون الحنائي من نادي عمان للملاكمة وجاء في المركز الثاني اللاعب محمد عزيز القروي من أكاديمية صحار للكيك بوكسينغوأما فئة 70 كجم فقد توج بالمركز الأول آدم النعماني من أكاديمية ماستر وفي المركز الثاني لؤي الشبيبي من نادي عمان للملاكمة .

وأما نتائج فئة الشباب لوزن 50 كجم فقد كان المركز الول من نصيب الملاكم عز خالد المسروي من نادي غلو أب وجاء في المركز الثاني اللاعب عمر السيابي من أكاديمية صحار للكيك بوكسينغ .

وفي فئة 60 كجم جاء أولا فيكتور هامورد من نادي أوربان بوكسينغ في دبي وفي المركز الثاني علي البطحشي من نادي ألتيميت بوكسينغ .

وحصل على نتائج فئة 75 كجم بالمركز الاول اللاعب عامر عرابي نادي ألتيميت بوكسينغ وجاء في المركز الثاني سيف طلال من نادي عمان للملاكمة .

وفي فئة الشباب لوزن 60 كجم فقد توج بالمركز الأول اللاعب محسن سالم الريامي من نادي عمان للملاكمة وجاء في المركز الثاني اللاعب محمود عمر من نادي عمان للملاكمة .

وأما نتائج الشباب لفئة 65 كجم فقد جاء نصيب المركز الأول للاعب

محسن جمال من نادي عمان للملاكمة وفي المركز الثاني اللاعب محمد سعيد القابري من نادي عمان للملاكمة .

وحقق فوق 80 كجم اللاعب فارس ذهب من نادي عمان للملاكمة على المركز الأول وجاء على المركز الثاني اللاعب عمر عبدالحكيم

وفي فئة الرجال لوزن 50 كجم فقد حصل على المركز الأول يوسف بختاري من نادي عمان للملاكمة وجاء بالمركز الثاني محمد مرتضى من نادي عمان للملاكمة .

وفي فئة 60 كجم فقد حصل على المركز الأول اللاعب يرزانوف كوانيش من نادي أوربان بوكسينغ – دبي وفي المركز الثاني اللاعب منتظر زيداوي من نادي عمان للملاكمة .

وكذلك للمجموعة الثانية لفئة 60 كجم فقد حصل على المركز الأول اللاعب محمد حسين من نادي عمان للملاكمة وجاء في المركز الثاني اللاعب عاصم البوسعيدي .

وأعرب المؤسسان بارزهانوف وكوماروف عن فخرهما بأداء الملاكمين والتقدم الذي أحرزه النادي في فترة قصيرة

وقال اقبال بن يوسف البلوشي أمين سر اللجنة العمانية للرياضات القتالية المختلطة والدفاع عن النفس : نتائج مبشرة حققتها البطولة وكنا سعداء جدا بعدد الأندية المشاركة وهذا ما دفع الملاكمين الى تقديم مجهودات مضاعفة والوصول الى منصات التتويج ونتأمل ان نرى في النسخة القادمة للبطولة عدد من البطال العمانيين بمختلف الفئات العمرية والأوزان ونثمن بالرعي الرسمي للبطولة ومستضيفهانادي عمان للملاكمة على التزامه بمهمته ومواصلة جهوده مع وضعه لعدد من الخطط المستقبلية والتوسع باطار البطولة وتقديم المزيد من الفرص للملاكمين المحليين للظهور والتألق حيث مهد بالفعل نجاح هذه البطولة وصولا الى الطريق الصحيح بالمشاركين ونتمنى لهم التوفيق في مشاركاتهم القادمة على الساحة المحلية والإقليمية و العالمية.

وقال المدرب بارزهانوف من نادي عمان للملاكمة: هدفنا ليس فقط تدريب الملاكمين، بل أيضا غرس قيم الانضباط والاحترام والروح الرياضية التي تتجاوز حدود الرياضة حيث تأسس النادي برؤية تهدف إلى رفع مستوى الملاكمة في السلطنة وتشكيل فريق قادر على تمثيل عمان في المحافل الدولية وقد عمل النادي على تنمية المواهب المحلية وكان الحدث دليلا واضحًا على جهوده المستمرة لجعل سلطنة عمان مركزا متناميا للملاكمة.

واما المدرب كوماروف من نادي عمان للملاكمة فقد تحدث قائلا : رؤية حلمنا يتحقق من خلال كل حدث ننظمه هو أمر رائع حقا نحن نبني إرثًا لمستقبل الملاكمة العمانية و خلال العام الماضي لعب نادي عمان للملاكمة دورا محوريا في الترويج لهذه الرياضة داخل السلطنة فقد شارك فريقه في العديد من النزالات القتالية في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مما أكسبه خبرة قيمة كما نظم النادي معسكرات تدريبية ودروسا مفتوحة مع أبطال ملاكمة من كازاخستان، ما أسهم في إثراء المشهد المحلي بخبرات دولية متميزة وقد نجح نادي عمان للملاكمة (OBC) النادي الوحيد للملاكمة في سلطنة عمان والذي تأسس في عام 2022 على يد أولزهاس بارزهانوف ورومان كوماروف، في تنظيم بطولته الثانية للملاكمة للهواة في فرعه بمعبيلة، مؤكدا التزامه بتطوير هذه الرياضة في البلاد.