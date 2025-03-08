الاتحاد الآسيوي يعدل موعد البطولة الآسيوية العاشرة لليد الشاطئية بمسقط

عدل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد وبالتنسيق مع الاتحاد العماني لكرة اليد موعد إقامة البطولة الآسيوية العاشرة للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية تصفيات بطوله العالم للرجال والسيدات لعام 2026 التى تستضيفها سلطنة عمان ليكون الموعد الجديد من 6 إلى 15 مايو المقبل بدلا عن الموعد السابق الذي كان من 1 إلى 10 مايو المقبل ويأتي هذا التعديل من أجل إعطاء اللجنة المنظمة وقت كافي لتجهيز كافة الأمور والترتيبات الخاصة بالاستضافة من أجل إنجاح البطولة بالصورة المثالية.
ويشارك في البطولة 9 منتخبات وزعت على مجموعتين الأولى منتخبنا والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ الصينية والمالديف والمجوعة الثانيه إيران والفلبين والأردن وباكستان والهند، كما يشارك في بطولة السيدات 4 منتخبات وهي فيتنام والفلبين وهونغ كونغ الصينية والهند.وسوف تصدر اللجنة المنظمة للبطولة وبالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد جدول مباريات البطولة.
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