غدا مباراتان فـي الدور نصف النهائي لمسابقة درع الوزارة الرابع عشر لكرة اليد

تقام غدا الجمعة مباراتان في الدور النصف النهائي لمسابقة درع الوزارة الرابع عشر لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025 حيث يلتقي في المباراة الأولى مسقط مع نادي عمان المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين الماضي في الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها على نفس الصالة يلعب اهلي سداب صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى مع السيب ثالث دوري عام السلطنة في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.

يدخل نادي مسقط لقاء الغد وليس أمامه سوى تحقيق الفوز وعدم التفريط فيه حتى لا يخرج من الموسم فاضي الوفاض، بعدما احتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى رغم المستويات الفنية العالية التى قدمها منذ بداية الدوري واحتفظ بصدارة الترتيب العام بعد ختام المرحلة الثانية وكان من أبرز المرشحين لنيل اللقب، لكنه لم يخالف الحظ في اللقاء الذي جمعه مع نادي أهلي سداب وخسر المباراة لذلك يدرك المدرب الوطني حمود الحسني أهمية المباراة، حيث سبق وأن فاز مسقط مرتين على نادي عمان هذا الموسم في المرحلة الثانية بالذهاب والاياب ويطمح إلى تكرار الفوز للمرة الثالثة والوصول إلى نهائي الدرع حتى لا يفقد فرصة الخروج من الموسم بدون أي لقب في المقابل يدخل نادي عمان الذي يعيش حاليا نشوة الفوز بدرع الدوري مباراة الغد ولديه هدف واحد هو الفوز وجمع ثنائية الموسم للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه لذلك سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز ورد الدين لنادي مسقط.

في المقابل ستكون الإثارة حاضرة في مباراة اهلي سداب والسيب وكل منها يعرف الثاني ولديهم نفس الهدف الوصول إلى نهائي الدرع لكي يتوجون موسمهم بلقب واحد على اقل تقدير ولذلك ستكون المباراة قوية بين الطرفين.