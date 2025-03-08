المديرة العامة بتعليمية ظفار تستقبل الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى سلطنة عمان فـي دوري المدارس لكرة القدم

صلالة ـ « الوطن» :

التقت الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحرية، المديرة العامة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، أمس فريق مدرسة أسامة بن زيد للتعليم الأساسي، الفائز بالمركز الأول على مستوى سلطنة عُمان في دوري المدارس لكرة القدم لعام 2025م.

وأكدت الدكتورة ميزون الشحرية أن هذا الفوز يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلبة والكوادر التعليمية في المدرسة، ويعَد دليلًا على التفوق الرياضي الذي تحققه مدارس محافظة ظفار في مختلف المجالات. كما هنّأت المدربين والمشرفين على الفريق لجهودهم المستمرة في توجيه الطلبة. وأوضحت أن المديرية العامة للتربية والتعليم تسعى دائمًا إلى توفير الدعم اللازم للأنشطة الرياضية في مدارس المحافظة، بهدف تطوير مهارات الطلبة وتعزيز روح التنافس الشريف. الجدير بالذكر أن دوري كرة القدم لمدارس البنين نظَّمه الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الماضي على ملعب الكليَّة العسكرية التقنية، بمشاركة 140 طالبًا من مواليد 2012 و2013م، يمثلون 10 مدارس.