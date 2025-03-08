انطلاق البطولة الرمضانية الرياضية لموظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

انطلقت البطولة الرمضانية الرياضية لموظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين من خلال أنشطة رياضية متنوعة تجمع بين المتعة والفائدة، وترسّخ قيم التعاون والروح الرياضية.

وتتضمن البطولة مجموعة من المنافسات الرياضية التي تناسب مختلف الاهتمامات، حيث تشمل بطولة كرة القدم لفئة الموظفين، وبطولة البادل لفئة الموظفات، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، مثل منافسات الكرة الطائرة والألعاب الإلكترونية المخصصة للموظفين، بالإضافة إلى مسابقات البولينج والكارتنج الموجهة للموظفات، مما يمنح الجميع فرصة المشاركة وفق اهتماماتهم الرياضية المختلفة.

وتعَد هذه الفعالية فرصة مثالية لتعزيز اللياقة البدنية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الموظفين، إلى جانب تحفيزهم على تبني نمط حياة صحي ونشط.

كما تسهم البطولة في تقوية العلاقات الاجتماعية بين المشاركين في أجواء تنافسية مليئة بالحيوية والنشاط، وهو ما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل، ويعزز روح الفريق والتعاون بين الموظفين.

وتأتي هذه البطولة أيضًا في إطار مبادرة إنسانية لدعم مرضى السرطان، تعبيرًا عن التزام الهيئة بمسؤوليتها الاجتماعية وتشجيعها لموظفيها على المساهمة في الأعمال الخيرية من خلال الرياضة. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مباريات قوية ومستويات أداء متميزة، حيث سيتنافس المشاركون في أجواء حماسية تعكس مهاراتهم الرياضية وروحهم التنافسية العالية.

كما تحظى البطولة بحضور جماهيري من موظفي الهيئة، الذين سيقدمون الدعم والتشجيع لزملائهم، مما يضفي مزيدًا من الحماسة والتميز على الفعالية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن البطولة ستستمر على مدار الشهر الفضيل، وصولًا إلى الحفل الختامي الذي سيشهد تتويج الفرق الفائزة، في أجواء احتفالية تعكس أهمية الرياضة في تعزيز القيم الإيجابية، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي بين الموظفين.