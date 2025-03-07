برشلونة في مهمة انتقامية ضد أوساسونا

برشلونة في مهمة انتقامية ضد أوساسونايلتقي برشلونة مع أوساسونا غدا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة لتعزيز صدارته للبطولة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام الوصيف أتلتيكو مدريد، و3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، في حين يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

يدخل برشلونة اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

كما يسعى برشلونة لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني، حيث حقق الفوز في آخر 6 مباريات بشكل متتال وكان آخرها أمام ريال سوسييداد برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

في المقابل لم يحقق أوساسونا أي انتصار في آخر 4 مباريات له في الدوري، حيث تعادل في ثلاث وخسر واحدة، ويعلم أن المهمة أمام برشلونة متصدر الترتيب ستكون صعبة للغاية، لكنه يمني النفس بتكرار ماحدث في القسم الأول عندما نجح في الفوز بأربعة أهداف مقابل اثنين، لكن هذه المباراة ستكون مختلفة في ظل الحالة الجيدة التي يعيشها برشلونة في الوقت الحالي على المستوى المحلي والأوروبي.

وضمن المباريات التي ستقام غدا، يلتقي سيلتا فيغو مع ليجانيس، وديبورتيفو ألافيس مع فياريال، وفالنسيا مع بلد الوليد.

وتستكمل بعد غد الأحد مباريات هذه الجولة، حيث يلتقي خيتافي مع أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو مع ريال مايوركا، وريال بيتيس مع لاس بالماس، وريال سوسييداد مع إشبيلية، وريال مدريد مع رايو فاليكانو.

ويسعى ريال مدريد حامل اللقب لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التقدم نحو الصدارة على أمل تعثر برشلونة المتصدر.

ويقف تاريخ مواجهات الفريقين إلى جانب ريال مدريد، حيث لم يفز رايو فاليكانو سوى مرة وحيدة كانت في موسم 1995-1996.

ومنذ ذلك الحين، تواجه الفريقان في 15 مباراة رسمية بملعب الريال، بمعدل 13 فوزا لأصحاب الأرض، والتعادل في مباراتين.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأغلق الفريقان ملف المنافسة الأوروبية بشكل مؤقت من أجل الحفاظ على حظوظهما في المنافسة على الدوري المحلي، لذا تشكل هذه الجولة أهمية كبيرة لكل منهما من أجل الاستمرار في منافسة برشلونة على الصدارة.

وتختتم يوم الإثنين المقبل مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني بلقاء يجمع إسبانيول مع جيرونا.