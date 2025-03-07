نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي اليوروباليغ

نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي اليوروباليغفاز روما الإيطالي على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس، في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

سجل هدفي روما كل من انجلينو في الدقيقة (56)، وإلدور شموردوف (90)، فيما سجل ويليامز هدف بلباو في الدقيقة (50).

ويتعين على الفريق الإيطالي الفوز أو التعادل إيابا في اسبانيا فيما يتطلب تأهل أتلتيك بيلباو الفوز بأكثر من هدفين في الإياب.

وفي الدور ذاته تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه ريال سوسييداد الإسباني بهدف لكل فريق.

وسجل جوشوا زيركزي، هدف اليونايتد في الدقيقة (57)، قبل أن يعادل ميكيل أويارزابال، لسوسييداد من ركلة جزاء (70) وسيستقبل الفريق الإنجليزي نظيره الإسباني في الخميس المقبل في لقاء الإياب لحسم بطاقة التأهل.

وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، فاز رينجرز الاسكتلندي على مضيفه فنربهتشه التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، تبادل إحرازها كل من فاكلاف تشرني هدفين في الدقيقتين (42 و81)، وسيريل ديسرز في الدقيقة (7) فيما أحرز هدف فنربخشه ألكسندر دجيكو (30).

واقترب الفريق الاسكتلندي من التأهل إذ يكفيه التعادل في لقاء الإياب على أرضه الأسبوع المقبل.

كما فاز أي زد ألكمار الهولندي على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون رد سجله لوكاس بيرجفل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (18).

بدوره تغلب ليون الفرنسي على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، تبادل إحرازها كل من مالك فوفانا هدفين في الدقيقتين (86 و89)، ونكولاس تاجليافيكو في الدقيقة (30)، فيما أحرز الكسندر بالوتا هدف ستيوا بوخارست الروماني في الدقيقة (68) ليقترب الفريق الفرنسي من التأهل إذ يكفيه التعادل في لقاء الإياب على أرضه بفرنسا.

وفاز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفة أياكس امستردام الهولندي بهدفين مقابل هدف.

كما فاز لاتسيو الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف.