أبطال أوروبا: فوز برشلونة وليفربول وبايرن
فاز برشلونة الإسباني على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين الفريق الإسباني بالفضل في فوزه للاعبه رافينيا في الدقيقة (60).
ولعب برشلونة بعشرة لاعبين لأكثر من (70) دقيقة بعد تلقي مدافعه باو كوبارسي البطاقة الحمراء في الدقيقة (21).
وبهذه النتيجة يخطو برشلونة خطوة نحو التأهل للدور ربع النهائي ويحتاج الفريق للتعادل أو الفوز إيابا عندما يستقبل الفريق البرتغالي في إسبانيا الثلاثاء المقبل.
وفي مباراة أخرة خطف ليفربول الإنجليزي، الفوز من ملعب مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، سجله لاعبه هارفي إليوت في الدقيقة (87) من المباراة.
وبهذه النتيجة يعزز الفريق الإنجليزي حظوظه في التأهل لربع النهائي قبل أن يستقبل باريس سان جيرمان إيابا الأسبوع المقبل في ليفربول.
وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، فاز بايرن ميونخ الألماني على مواطنه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من هاري كين هدفين في الدقيقتين (9 و75)، وجمال موسيالا في الدقيقة (54)، ليقترب من التأهل لربع النهائي.
وسيلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في ملعب باير ليفركوزن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أوروبا: فوز برشلونة وليفربول وبايرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.