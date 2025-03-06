أبطال أوروبا: فوز برشلونة وليفربول وبايرن

أبطال أوروبا: فوز برشلونة وليفربول وبايرنفاز برشلونة الإسباني على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الإسباني بالفضل في فوزه للاعبه رافينيا في الدقيقة (60).

ولعب برشلونة بعشرة لاعبين لأكثر من (70) دقيقة بعد تلقي مدافعه باو كوبارسي البطاقة الحمراء في الدقيقة (21).

وبهذه النتيجة يخطو برشلونة خطوة نحو التأهل للدور ربع النهائي ويحتاج الفريق للتعادل أو الفوز إيابا عندما يستقبل الفريق البرتغالي في إسبانيا الثلاثاء المقبل.

وفي مباراة أخرة خطف ليفربول الإنجليزي، الفوز من ملعب مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، سجله لاعبه هارفي إليوت في الدقيقة (87) من المباراة.

وبهذه النتيجة يعزز الفريق الإنجليزي حظوظه في التأهل لربع النهائي قبل أن يستقبل باريس سان جيرمان إيابا الأسبوع المقبل في ليفربول.

وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، فاز بايرن ميونخ الألماني على مواطنه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من هاري كين هدفين في الدقيقتين (9 و75)، وجمال موسيالا في الدقيقة (54)، ليقترب من التأهل لربع النهائي.

وسيلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في ملعب باير ليفركوزن.