أستون فيلا يُسقط كلوب بروج بثلاثية

أستون فيلا يُسقط كلوب بروج بثلاثيةفاز فريق أستون فيلا الإنجليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم معززا فرص تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وسجل ثلاثية أستون فيلا الساعي إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1984 الجامايكي ليون بايلي في الدقيقة الثالثة، وبراندون ميكيلي (82 خطأ في مرمى فريقه) والإسباني ماركو أسنسيو (88 من ركلة جزاء)، فيما سجل ماكسيم دي كويبر (12) هدف كلوب بروج.

وبفوزه وضع أستون فيلا قدما في الدور ربع النهائي قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جماهيره يوم الأربعاء 12 مارس الجاري.

وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة لدور الثمانية منتظرا الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان المقررة الثلاثاء المقبل.