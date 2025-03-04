نادي عمان يتوج باللقب للمرة الرابعة على التوالي وأهلي سداب وصيفا والسيب ثالثا

فـي ختام دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تغطية ـ خالد الجلنداني :

تصوير ــ عمار المسافر :

احتفظ نادي عُمان بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏ 2025 للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح اللقب التاسع له في تاريخه بعد فوزه على نادي أهلي سداب بنتيجة 23 - 16 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء امس الاول بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت رعاية المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني عضو مجلس الدولة الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية ـ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة وممثلي الاندية المشاركة وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز نادي السيب على نادي مسقط بنتيجة 22 -21 وحل نادي مسقط رابعا في الدوري وقد أتسمت المباراة النهائية بالاثارة والندية.

حيث دخل طرفا النهائي اللقاء وكل واحد منهما يطمح إلى خطف اللقب، بدأ نادي عمان بداية قوية في الشوط الاول، حيث سجل أول أهدافه عن طريق اللاعب عبدالعزيز المجرفي في الدقيقة الأولى وضاعف اللاعب المحترف بنادي عمان محمد ايهاب النتيجة لتصبح لنادي عمان 2/‏صفر في الدقيقتين بعدها بدأ نادي اهلي سداب في تقليص الفارق، حيث تمكن محمود الجابري من تسجيل أول اهدف لنادي اهلي سداب لتصبح النتيجة 2/‏1 ثم نجح نجم اللاعب مهند الزرافي في تعديل النتيجة لنادي أهلي سداب لتصبح 2/‏2 في الدقيقة 7 ولم تمر سوى ثوان معدودات ويسجل أهلي سداب هدفة الثالث ويتقدم لأول مرة 3/‏2 ثم عادل سميح آل عزان لنادي عمان النتيجة لتصبح 3/‏3 بعدها فرض نادي اهلي سداب سيطرته على مجريات الشوط مع تألق لاعبه مهند الزرافي وعزان المعشري وفي حراسة المرمى حذيفة السيابي الذي لعب دورا كبيرا في التصدى لكرات لاعبي نادي عمان، حيث وصلت النتيجة الى 7 /‏5 حتى الدقيقة 18 من عمر الشوط الاول ثم نجح مرة اخرى نادي عمان في العودة مجددا الى اللقاء، وتمكن من تقليص الفارق لتصبح النتيجة بفارق هدف واحد لينتهي الشوط الاول بتقدم اهلي سداب 10/‏9 وفي الشوط الثاني تغير الحال كثيرا من قبل نادي عمان، حيث قام مدربه الجزائري ابراهيم بودرالي بإعاد ترتيب وتصحيح مسار الفريق الذي دخل الشوط الثاني بشكل مغاير واستطاع ان يفرض سيطرته منذ الدقائق الاولى من عمر اللقاء في ظل تراجع اداء لاعبي اهلي سداب، حيث تألق في صفوف نادي عمان لاعبوه محمد ايهاب وحمد الدغيشي ونصر التمتمي الذين لعبوا بخبرتهم الكبيرة في المباراة واستطاعوا أن يمسكوا زمام الامور لتنتهي المباراة بفوز نادي عمان بنتيجة 23/‏16 .

وفي ختام المباراة النهائية قام المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية ـ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال راعي الختام وبمعية موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بتتويج نادي عُمان بدرع البطولة والميدالية الذهبية ونادي أهلي سداب بالميداليات الفضية، ونادي السيب بالميداليات البرونزية، كما قدم موسى بن خميس البلوشي هدية تذكارية لراعي الختام .

مستوى جيد

قال المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني عضو مجلس الدولة الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية ـ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال راعي حفل الختام: المباراة كانت جدا حماسية بين الفريقين ولعبوا بروح رياضية عالية واعتقد بان النتيجة احكمت بجهد من لاعبي نادي عمان الذي نال اللقب والشباب يستاهلون هذا التتويج على المستوى الذي قدموه في اللقاء وكذلك لاعبو نادي اهلي سداب قدموا مستوى جيدا، ولكن لم يحالفهم الحظ في الشوط الثاني رغم المستوى الذي قدموه في الشوط الاول، كلا الفريقين كانوا يستحقون الفوز باللقب ولكن في النهاية هناك فريق فائز واحد واضاف عامر المطاعني بان المؤسسة التنموية ـ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال دائما تكون حاضرة في هذه المناسبات وتقدم بقدر ما تستطيع من دعم وفق خطة واستراتيجية معتمدة سنويا ودائما نحن نشجع ونحفز للاندية التي تكون لها حضور في المناسبات .

اللقب الرابع

اعرب جهاد بن عبدالله الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة نادي عمان عن سعادته لتحقيق نادي عمان لقب دوري الدرجة الاولى لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي وقال إن فريقه استطاع التتويج بلقب الدوري، بعدما قدم أداء جيدا في معظم المباريات التي خاضها، ونجح الفريق في الاحتفاظ بدرع الدوري للسنة الرابعة على التوالي.وأضاف جهاد الشيخ : اللقاء الختامي حمل في طياته الكثير من الجمال وقدم الفريقان مستوى مرتفعا، واستطاع أهلي سداب فرض سيطرته خلال الشوط الأول، لكن عامل الخبرة هو الذي رجح كفة نادي عمان في نهاية المطاف، بعد أن تدارك الأخطاء في الشوط الثاني ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه، وأشاد بالحضور الجماهيري في المباراة النهائية، حيث إن مباريات اليد دائما ما تشهد حضورا جماهيريا كبيرا بتواجد عديد الأندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة. وأضاف: التتويج المتتالي بدرع الدوري جاء نتيجة عمل كبير قدمه جميع العاملين بالنادي، والفريق تعود على تقديم أداء جيد خلال جميع المواسم الماضية.