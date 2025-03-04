تأجيل انتخابات الاتحاد العماني للرياضات المائية

قرر الاتحاد العماني للرياضات المائية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد للفترة من 2025 إلى 2028م، التي كان مقررا لها اليوم الأربعاء. وجاء تأجيل الانتخابات بناء على طلب 7 أندية (الطليعة، مصيرة، الكامل والوافي، النصر، العروبة، الوحدة، جعلان) بعد صدور حكم من هيئة التحكيم المشكلة من اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي، والتي قضت بإلغاء قرار التعليق الصادر بحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار.وجاء التأجبل بهدف اعطاء هذه الأندية السبعة فرصة لتقديم مرشحيها في الدورة الانتخابية الجديدة .

هذا وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا له اليوم لمناقشة الحكم الصادر والتبعات الأخرى.