السيب يتهيأ لمواجهة العربي الكويتي فـي ذهاب ربع النهائي وغياب رمضان والحارثي للإصابة

فـي دوري التحدي الآسيوي

متابعة ـ صالح البارحي :

يأمل الفريق الكروي الأول بنادي السيب ممثل السلطنة في دوري التحدي الآسيوي أن يضع قدما في الدور قبل النهائي، وذلك عندما يلتقي في العاشرة والنصف مساء غد نظيره نادي العربي الكويتي في ذهاب ربع نهائي البطولة، وذلك على ساحة استاد جابر المبارك الصباح بنادي الصليبيخات، ويأمل السيب في تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالانتصار الذي سيكون بابا كبيرا نحو التأهل لنصف النهائي أو التعادل على اقل تقدير قبل مواجهة الاياب في مسقط بحلول الحادي عشر من مارس الحالي بإذن الله تعالى، حيث سيتأهل الفائزون الأربعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يُلعب أيضًا بنظام الذهاب والإياب بين 9 و17 أبريل المقبل، وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية، التي تُقام من مباراة واحدة يوم 10 مايو المقبل، مع وجود جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار أميركي للفائز باللقب.

تدريبات السيب

من المحدد وفق الجدول المعد لبعثة السيب في الكويت بأن يخوض الفريق تدريبه الأول في العاشرة مساء أمس على ساحة نادي كاظمة، وهو التدريب الذي سيتركز بشكل كبير على شرح نقاط ضعف وقوة الفريق المنافس، فيما سينهي تدريباته اليوم على ساحة ملعب المباراة في العاشرة مساء، وهو التدريب الرئيسي الذي سيكون بمثابة تطبيق اسلوب اللعب والاسماء التي ستبدا مباراة الغد وشرح كل ما يتعلق بالفريق وكيفية اداء المباراة بالطريقة المثالية التي تمنح السيب نتيجة ايجابية قبل لقاء الاياب في مسقط .

اجتماع ومؤتمر

يعقد مساء اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وسيتم خلاله مناقشة اهلية اللاعبين واعتماد زي الفريقين والحديث عن الجوانب التنظيمية للمباراة الهامة، فيما سيقوم مدربو الفريقين بالرد على وسائل الاعلام والحديث عن جاهزية الفريقين في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر اليوم إن شاء الله تعالى .

جاسم الفوري : نأمل العودة من الكويت بالانتصار

قال جاسم الفوري إداري الفريق الكروي بنادي السيب قبل التوجه إلى الكويت رفقة بعثة فريقه : الحمد لله ، استعدادنا جيد لمباراة الغد ، نعم مر الفريق في الفترة الاخيرة بعدد من المطبات إلا أننا ندرك تماما بأن كرة القدم لا تمنحك الفرح دائما وهذا هو حكمها، هذه بطولة تختلف معطياتها وأهدافها، وهي ليست سهلة بطبيعة الحال، إلا أننا وضعناها ضمن أولوياتنا من بداية الموسم وخططنا لها، الشباب عازمون على تجاوز المنغصات الاخيرة ورغبتهم كبيرة في تقديم الوجه الحقيقي للسيب وأن يحققوا كل ما سعينا وطمحنا له . واضاف الفوري : فريق العربي مميز هذا الموسم ويتقاسم الصدارة بالدوري الكويتي مع نادي الكويت وقدم مباريات مميزة للغاية، ولديه عناصر جيدة إلا أن مدربنا تابع عددا من مباريات العربي ورصد كل التفاصيل الايجابية والسلبية، فريقنا سيفتقد لعنصري الخبرة محمد رمضان أمجد الحارثي بسبب الإصابته .