فـي دوري أبطال أوروبا : أتلتيكو لمحاولة فك عقدة جاره ريال مدريد وأرسنال لتعويض خيبته المحلية

مدريد ـ أ.ف.ب: سيحاول أتلتيكو مدريد فك النحس الذي لازمه قاريا في مواجهة جاره العريق ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يحل ضيفا عليه في ذهاب ثمن النهائي على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الثلاثاء. وشكّل ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة الأوروبية الأهم (15)، عقدة كبيرة لأتلتيكو فتغلب عليه مرتين في النهائي عامي 2014 بعد التمديد و2016 بركلات الترجيح، بالإضافة الى تفوقه عليه في ربع نهائي عام 2015 ونصف نهائي 2017. أما المناسبة الاخرى التي التقى فيها الفريقان فكانت عام 1959، عندما تعادل الفريقان في مجموع المبارتين، قبل أن يحسم ريال الأمر في مباراة فاصلة في طريقه الى إحراز اللقب القاري له حينها في عز سيطرته على المسابقة. وفي الموسم الحالي، تعادل الفريقان في الدوري ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1.

وخرج أتلتيكو مدريد على يد بوروسيا دورتموند الألماني الموسم الماضي قبل ان يبلغ الأخير النهائي ويخسر امام ريال مدريد بالذات. ويعول أتلتيكو في مهمة اقصاء ريال مدريد على هدافه الأرجنتيني خوليان الفاريس المنتقل اليه مطلع الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت 88 مليون دولار. أشاد به مدربه ومواطنه دييجو سيميوني بقوله «هو يملك كل شيء يحتاجه لكي يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد ولسنوات عدة مقبلة». ويريد أرسنال تضميد جراحه المحلية من خلال بلوغ أدوار متقدمة في دوري الابطال التي لم يفز بها إطلاقا وبلغ النهائي مرة واحدة عام 2006 وخسره امام برشلونة 1-2، وذلك عندما يحل ضيفا على أيندهوفن الهولندي.

ولم يعد لدى «المدفعجية» سوى اللقب القاري لإنقاذ موسمه بعد تراجع آماله بنسبة كبيرة في احراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 21 عاما، حيث يتخلف عن ليفربول بفارق 13 نقطة وخرج من مسابقتي الكأس المحليتين. بيد ان أرسنال تلقى ضربة قوية بإصابة رباعي خط المقدمة وهم البرازيليان جابريل جيزوس وجابريال مارتينيلي بالإضافة الى بوكايو ساكا والألماني كاي هافيرتس. وفي غياب هؤلاء لجأ مدربه الاسباني ميكل أرتيتا الى مواطنه لاعب الوسط ميكل ميرينو ليشغل مركزه المهاجم الوهمي والشاب إيثان نوانيري في مركز الجناح الأيمن. تأثر الفريق كثيرا بغياب قوته الهجومية وفشل في التسجيل في آخر مبارتين في الدوري، فخسر على أرضه امام جاره وست هام 0-1، وتعادل مع نوتنغهام فوريست سلبا خارج قواعده. وأعرب أرتينا عن أمله في أن تشكل المسابقة القارية حافزا للاعبيه بقوله «لدينا دوري أبطال أوروبا، انها مسابقة جميلة أمامنا ويتعين علينا أن نكون جاهزين الثلاثاء». ويعول بوروسيا دورتموند على هدافه سيرهو غيراسي متصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف في 10 مباريات، لتخطي ليل الفرنسي الفريق السابق للاعب الغيني الدولي. كما سجل غيراسي 14 هدفا في الدوري الألماني. ويأمل دورتموند في تكرار مشواره الموسم الماضي في دوري الأبطال حيث بلغ النهائي وكان ندا عنيدا لريال مدريد على مدى 70 دقيقة قبل أن يسقط امامه بهدفين نظيفين. استلم تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش خلفا لنوري شاهين المقال من منصبه أواخر يناير، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لا سيما في الدوري المحلي. ويبدو أن الفريق بدأ يعود إلى السكة الصحيحة، بدليل تحقيقه فوزين تواليا في الدوري الألماني للمرة الأولى هذا الموسم بعد فوزه السبت على سانت باولي 2-0. وتخطى دورتموند منافسه سبورتينغ البرتغالي في الملحق بالفوز عليه 3-0 ثم تعادلهما سلبا. وتبدو كفة أستون فيلا الإنجليزي راجحة لتخطي كلوب بروج البلجيكي عندما يحل ضيفا عليه. وخسر فيلا جهود مهاجمه الكولومبي جون دوران المنتقل الى النصر السعودي مقابل صفقة ضخمة، لكنه ضم مهاجمين على سبيل الاعارة هما الإسباني ماركو أسنسيو وماركوس راشفورد من سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد تواليا.