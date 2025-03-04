يوفنتوس يواصل انتصاراته في الكالتشيو
واصل يوفنتوس سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي وحقق فوزه الخامس على التوالي على حساب هيلاس فيرونا بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت مساء الاثنين في ختام الجولة الـ27 من "الكالتشيو".
سجل يوفنتوس هدف التقدم في الدقيقة 72 بعد كرة عرضية حولها لاعب الوسط الفرنسي كيفرين تورام بتسديدة رائعة في الشباك.
وأضاف الهولندي تيون كوبمينيرس الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤمن الفوز والنقاط الثلاث لفريق "السيدة العجوز".
وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة ليستعيد المركز الرابع المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين توقف رصيد فيرونا عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.
ويحتل إنتر ميلان المركز الأول في صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، يليه نابولي بالمركز الثاني والوصافة 57 نقطة، وأتلانتا ثالثًا برصيد 55 نقطة.
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