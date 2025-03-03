منتخبنا الأول يختتم اليوم معسكره ويعود للتجمع السبت ولقاء السودان فـي مهب الريح

استعدادا لمواجهتي كوريا الجنوبية والكويت بتصفيات المونديال

متابعة ـ صالح البارحي :

يختتم اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الداخلي الذي انطلق مساء 22 فبراير بمشاركة (26) لاعبا في طريق استعدادات الأحمر لمواصلة الرحلة المتبقية له بتصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة 2026 ، ويخوض الفريق آخر حصصه التدريبية في تمام الساعة العاشرة مساء على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، الأحمر سيلعب مواجهتين بالتصفيات خلال شهر مارس الحالي يبدأها مع كوريا الجنوبية في 20 مارس في سيئول، وأمام الكويت في العاصمة الكويتية على ساحة استاد جابر الدولي في 25 مارس بإذن الله تعالى، وتعد هاتان المباراتان من أهم المباريات في رحلة الأحمر بحثا عن تأهل تاريخي للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة العمانية، وسيتبقى له مباراتان في شهر يونيو أمام الأردن في الخامس منه بمسقط، ويختم منافسات هذه المرحلة بلقاء أخير أمام فلسطين خارج الديار، والتي من خلالها سيتعرف الجمهور العماني على المركز النهائي للفريق والذي قد يكون مؤهلا له للعب مباريات الملحق بالمرحلة الرابعة والأخيرة من عدمه.

الجدير بالذكر، أن منتخبنا يحتل المركز الرابع حاليا برصيد (6) نقاط خلف كوريا الجنوبية (14) نقطة، والعراق (11) نقطة والأردن (9) نقاط ويحتل الكويت المركز الخامس برصيد (4) نقاط وفلسطين السادس برصيد (3) نقاط ، لذلك تعتبر مباراتي الكويت وفلسطين أهم مباريات المنتخب إذا ما اراد مواصلة مشواره بالتواجد في الملحق والتمسك بحظوظه قائمة في التواجد بالمونديال عبر الملحق الذي أشرنا إليه أعلاه .

عودة

من المقرر وبحسب البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للمنتخب بأن يعود الاحمر للتجمع في المعسكر القادم الذي يسبق السفر إلى كوريا الجنوبية ومنها للكويت، والذي تم تحديده مساء السبت 8 مارس، حيث سمح المدرب بمشاركة اللاعبين مع أنديتهم في الجولة السادسة عشر لدوري عمانتل والتي ستلعب مساء الجمعة 7 مارس إن شاء الله تعالى، ولن يتواجد لاعبو السيب في المعسكر إلا بعد نهاية مباراة الفريق التي ستجمعهم إيابا مع العربي الكويتي بتاريخ 12 مارس بإذن الله تعالى. من جانب آخر، فإن مباراة السودان الودية التي من المقرر أن يخوضها منتخبنا في معسكره القادم قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لا زالت في مهب الريح، ولم تتضح الرؤية حول إقامتها من عدمه بسبب بعض الاجراءات الخاصة بالمنتخب السوداني الشقيق.

قائمة المعسكر

ضمت قائمة المعسكر الذي سيختتم اليوم (26) لاعبا هم : ابراهيم بن صالح المخيني، إبراهيم بن يوسف الراجحي، عبدالملك بن ناصر البادري، خالد بن ناصر البريكي، غانم بن رمضان الحبشي ، ثاني بن غريب الرشيدي، ماجد بن سليم السعدي، خالد بن علي الغطريفي، مصعب بن محفوظ الشقصي، حارب بن جميل السعدي ، عاهد بن الحبشي المشايخي، عبدالله بن فواز، الفرج بن مبارك الكيومي، رضوان بن سعيد السيابي، ملهم بن يوسف السنيدي، عيسى بن خلفان الكليبي، يوسف بن ناشر المالكي، احمد بن خليفة الكعبي، حسين بن سعيد الشحري، محمد بن حميد الغافري، عبدالسلام بن مسلم الشكيلي، ناصر بن سلطان الرواحي، منذر بن خالد الوهيبي، ناصر بن أحمد النعيمي، محمد بن عبدالحكيم السبيعي، حاتم بن سلطان الروشدي .