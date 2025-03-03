ميسي على رأس قائمة شابة لمنتخب الأرجنتين لمواجهة أوروجواي والبرازيل فـي تصفيات كأس العالم

بوينس آيرس ـ د.ب.أ: اختار ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قائمة أولية من 33 لاعبا يقودها ليونيل ميسي استعدادا لخوض مباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم. تضم القائمة الموهبة الشابة كلاوديو إتشفيري المنضم حديثا لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد المشاركة مع الأرجنتين في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما. واختار سكالوني أيضا لاعبين آخرين لم تتجاوز أعمارهم 21 عاما، أمثال نيكولاس باز وبنجامين دومينجيز وسانتياجو كاسترو. ويعتلي منتخب الأرجنتين قمة ترتيب جدول التصفيات اللاتينية برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة، بينما جمع منتخب أوروجواي 20 نقطة. ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على أوروجواي في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو في 21 مارس.

وبعد أربعة أيام يستضيف أبطال كأس العالم، الغريم الأزلي البرازيل في ملعب مونومنتال في بوينس آيرس. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي.. حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا)، والتر بينيتيز (آيندهوفن). خط الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، جونزالو مونتيل (ريفر بليت)، كريستيان روميرو (توتنهام)، جيرمان بيزيلا (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا)، خوان فويث (فياريال)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (لينس)، نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون)، فرانسيسكو أورتيجا (أولمبياكوس). لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (روما)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد)، إكسيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، ماكسيمو بيروني (كومو)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، بنيامين دومينجيز (بولونيا)، تياجو ألمادا (أولمبيك ليون). الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس باز (كومو)، كلاوديو إتشيفيري (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (روما)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، سانتياجو كاسترو (بولونيا)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد).