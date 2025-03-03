رفع العقوبة

إسلام آباد ـ د.ب.أ: يستعد منتخب باكستان لاستئناف مشواره في البطولات الدولية وخوض تصفيات كأس أمم آسيا أواخر الشهر الجاري، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف التي فرضها في 6 فبراير الماضي.
وتعرض الاتحاد الباكستاني لكرة القدم الشهر الماضي للإيقاف دوليا للمرة الثالثة خلال أقل من 8 سنوات بعد رفضه للتعديلات التي أوصى بها (فيفا) في لائحته. وصوت الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بالإجماع في مؤتمر استثنائي عقد في لاهور الأسبوع الماضي، على قبول الإصلاحات ليكون مؤهلا لخوض تصفيات كأس أمم آسيا 2027.
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