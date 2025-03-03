اليوم .. نادي عمان يواجه أهلي سداب فـي ختام دوري الدرجة الأولى لكرة اليد

يسدل التسار اليوم «الاثنين» على منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏ 2025 باقامة المباراة النهائية التي تجمع بين ناديي أهلي سداب ونادي عمان في الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية ـ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة رؤساء وممثلي الأندية المشاركة في الدوري.



يدخل نادي عمان لقاء اليوم وهو عازم على المحافظة على لقبه للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه بعدما فوت فرص المنافسة على احد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الخليجية الـ 41 التي استضافتها سلطنة عمان بضيافة نادي عمان وحل فيها بالمركز الخامس، لذلك يطمح الى كسب اللقب وعدم تفويت فرص الفوز به للمرة الرابعة على التوالي وهذا الهدف الذي يسعى اليه ايضا نادي اهلي سداب الذي يمتلك حاليا 12 لقب بدوري وينوى الفوز باللقب الثالث عشر في تاريخه لذلك من المتوقع أن تكون المباراة قوية بين الطرفين حيث جاء تأهل نادي اهلي سداب الى المباراة النهائية اثر تفوقه على نادي مسقط 31/‏25 وفوز نادي عمان على نادي السيب بنتيجة 30/‏28 . واشتمل نظام الدوري هذا الموسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى لعبت خلالها الأندية الثمانية المشاركة في دوري الدرجة الأولى وهي: نادي عمان ومسقط والسيب وأهلي سداب ونزوى ومجيس والشباب وصلالة دوري من دور واحد «تجميع نقاط» هبط ناديي الشباب وصلالة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في الموسم القادم 2025/‏2026 وضمن ناديي نزوى و مجيس في دوري الدرجة الأولى وتاهل الى المرحلة الثانية الأندية الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في الدور الأول وهي مسقط ونادي عمان والسيب واهلي سداب ولعبت دوري من دورين للذهاب والإياب «تجميع نقاط» احتل نادي مسقط المركز الاول في ختام الدور الثاني ونادي السيب ثانيا ونادي عمان ثالثا ومسقط رابع وفي المرحلة الثالثة والأخيرة دور النصف النهائي تقابل مسقط مع اهلي سداب بنتيجة 31/‏25 وتفوق اهلي سداب بنتيجة المباراة وصعد الى المباراة النهائية وكما فاز نادي عمان على السيب بنتيجة 30/‏28 وصعد الى المباراة النهاية للدوري .