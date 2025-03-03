قرعة ساخنة لربع نهائي كأس إنجلترا

قرعة ساخنة لربع نهائي كأس إنجلتراأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهات نارية، وذلك بعد تأهل برايتون وفولهام مساء الأحد على حساب نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد (حامل اللقب).

وأوقعت القرعة فولهام في مواجهة كريستال بالاس في دربي لندني، فيما سيواجه مانشستر سيتي أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، منافسه بورنموث.

ويخوض أستون فيلا مواجهة سهلة أمام بريستون نورث إند، فيما سيلعب برايتون مع الفائز من مواجهة نوتنغهام فورست وإبسويتش تاون المقررة اليوم الإثنين.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 29 مارس الجاري.