فولهام وبرايتون إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

فولهام وبرايتون إلى ربع نهائي كأس الاتحادأقصى فريق فولهام، نظيره مانشستر يونايتد (حامل اللقب) من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، بعد تفوقه عليه بركلات الترجيح (4 -3 )، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وبادر فولهام بالتسجيل عن طريق مدافعه كالفين باسي في الدقيقة (45+1) فيما أدرك برونو فرنانديز التعادل لليونايتد في الدقيقة (71).

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل لربع النهائي، ونجح فولهام في تسجيل أربع ركلات فيما تكفل حارس مرماه بالتصدي لركلتين من ركلات مانشستر يونايتد الخمس.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، تأهل برايتون للدور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، أحرزهما يانكوبا مينا في الدقيقة (44)، وداني ويلبيك في الدقيقة (114)، فيما أحرز ألكسندر إيزاك هدف نيوكاسل (22) من ركلة جزاء.

وانضم فريقا فولهام وبرايتون لقائمة المتأهلين لربع النهائي التي تضم أيضا أستون فيلا، وكريستال بالاس، وبريستون نورث إند، وبورنموث، ومانشستر سيتي، على أن يكتمل عقد المتأهلين بالفائز من مباراة الغد بين نونتنغاهم فورست وإبسويتش تاون.