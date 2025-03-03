برشلونة ينفرد بالصدارة برباعية سوسيداد

برشلونة ينفرد بالصدارة برباعية سوسيداداعتلى برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ريال سوسيداد برباعية نظيفة يوم الأحد ضمن مباريات المرحلة السادسة والعشرين من "الليغا".

وحسم برشلونة اللقاء في الشوط الأول حيث سجّل هدفين عبر جيرارد مارتين في الدقيقة (25) ومارك كاسادو (28)، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بفضل القائد الأوروغوياني رونالد أراوخو (56) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (60).

وعزز ليفاندوفسكي (36 عاما) صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 21 هدفا في 25 مباراة أمام الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (17 هدفا).

ورفع برشلونة رصيده في المركز الأول إلى 57 نقطة متقدما بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد و 3 نقاط عن ريال مدريد.

في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسييداد الذي مُني بخسارته الـ 12 هذا الموسم عند 34 نقطة في المركز التاسع.

كما فاز فريق ليغانيس على ضيفه خيتافي بهدف دون مقابل سجله دييغو غارسيا في الدقيقة 92.

ورفع ليغانيس رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما حقق انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم.. فيما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما تلقى خسارته الثانية تواليا والعاشرة في الدوري هذا الموسم.