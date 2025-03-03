برشلونة ينفرد بالصدارة برباعية سوسيداد
اعتلى برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ريال سوسيداد برباعية نظيفة يوم الأحد ضمن مباريات المرحلة السادسة والعشرين من "الليغا".
وحسم برشلونة اللقاء في الشوط الأول حيث سجّل هدفين عبر جيرارد مارتين في الدقيقة (25) ومارك كاسادو (28)، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بفضل القائد الأوروغوياني رونالد أراوخو (56) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (60).
وعزز ليفاندوفسكي (36 عاما) صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 21 هدفا في 25 مباراة أمام الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (17 هدفا).
ورفع برشلونة رصيده في المركز الأول إلى 57 نقطة متقدما بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد و 3 نقاط عن ريال مدريد.
في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسييداد الذي مُني بخسارته الـ 12 هذا الموسم عند 34 نقطة في المركز التاسع.
كما فاز فريق ليغانيس على ضيفه خيتافي بهدف دون مقابل سجله دييغو غارسيا في الدقيقة 92.
ورفع ليغانيس رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما حقق انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم.. فيما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما تلقى خسارته الثانية تواليا والعاشرة في الدوري هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة ينفرد بالصدارة برباعية سوسيداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.