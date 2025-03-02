بيتيس يًسقط الريال وأتلتيكو يتصدر الليغا

بيتيس يًسقط الريال وأتلتيكو يتصدر الليغاصعق فريق ريال بيتيس ضيفه ريال مدريد عندما حقق عليه فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، والتي شهدت أيضاً فوز أتلتيكو مدريد 1-0 على أتلتيك بلباو.

سجل لريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة 10، بينما أحرز هدفي بيتيس، جوني كاردوسو، وإيسكو في الدقيقتين (34، و54).

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 54 في المركز الثاني، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس بالترتيب العام.

في مباراة ثانية، حقق أتلتيكو مدريد فوزاً ثميناً على ضيفه أتلتيك بلباو 1- صفر.

سجل جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد للروخي بلانكوس، في الدقيقة 66.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن العملاقين برشلونة، صاحب المركز الثاني، وريال مدريد، صاحب المركز الثالث.

وشهدت الجولة، تعادل جيرونا مع سلتا فيغو بهدفين لمثلهما، وتعادل رايو فايكانو مع إشبيلية بهدف لكل منهما.