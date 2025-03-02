ليفركوزن يضرب فرانكفورت بـ"رباعية"حقق باير ليفركوزن، حامل اللقب، فوزا ثمينا على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تغلب بوروسيا دورتموند على سانت باولي.

في المباراة الأولى، انتصر باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (4 - 1)، حيث افتتح النيجيري ناثان تيلا التسجيل لليفركوزن في الدقيقة (26)، وأضاف الفرنسي نوردي موكييلي الهدف الثاني في الدقيقة (29)، قبل أن يعزز التشيكي باتريك شيك التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة (33).

واختتم الإسباني أليكس غارسيا رباعية ليفركوزن في الدقيقة (62)، بينما سجل الفرنسي أوغو إيكيتيكي الهدف الوحيد لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة (37).

وبهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، في حين تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن ماينز صاحب المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، تغلب بوروسيا دورتموند على سانت باولي بهدفين دون رد، سجلهما الغيني سيرهو غيراسي، وكريم أديمي في الدقيقتين (51 و58)، ليرفع بذلك دورتموند رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي سانت باولي في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

وشهدت الجولة أيضا، فوز فولفسبورغ على فيردر بريمن (2 - 1)، وماينز على لايبزيج بالنتيجة ذاتها، وهوفنهايم على بوخوم بهدف دون رد، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هايدنهايم بثلاثية نظيفة.