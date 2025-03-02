سيتي وبورنموث إلى ربع نهائي الاتحاد
حجز مانشستر سيتي، حامل اللقب، مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه بليموث أرجايل بنتيجة (3 - 1)، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الدور الخامس من المسابقة.
افتتح بليموث التسجيل عبر ماكسيم تالوفيروف في الدقيقة (38)، لكن السيتي أدرك التعادل سريعا عن طريق نيكو أورايلي في الدقيقة (45+1).
وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (76)، قبل أن يختتم البلجيكي كيفن دي بروين الثلاثية في الدقيقة (90)، ليضمن سيتي التأهل للدور المقبل.
وفي مباراة أخرى، تأهل بورنموث بعد فوزه على وولفرهامبتون واندررز بركلات الترجيح (5 - 4)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1).
كما ضمن كريستال بالاس صعوده للدور ربع النهائي بعد فوزه على ضيفه ميلوول بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل بريستون نورث إيند بدوره إلى الدور ذاته، بتغلبه على بيرنلي بثلاثية دون رد.
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