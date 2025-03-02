التعادل يحسم قمة إنتر ونابولي
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة القمة بين إنتر ميلان ومضيفه نابولي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
افتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه فيديريكو ديماركو في الدقيقة (22)، قبل أن يدرك نابولي التعادل في الدقيقة (87) عبر لاعبه فيليب بيلينغ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 58 نقطة، ليحافظ على صدارته لجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي، الذي عزز موقعه في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، مما سيزيد من حدة المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، انتهت مواجهة أتالانتا وفينيزيا بالتعادل السلبي، ليصل أتالانتا إلى النقطة 55 في المركز الثالث، بينما بقي فينيزيا في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.
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