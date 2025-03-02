منتخب أستراليا بطلاً لكأس آسيا للشباب

منتخب أستراليا بطلاً لكأس آسيا للشبابتوج المنتخب الأسترالي بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه على نظيره السعودي بركلات الترجيح (5 - 4)، عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، في المباراة النهائية للبطولة اليوم.

وتقدم المنتخب الأسترالي في النتيجة عن طريق لاعبه لويس أغوستي في الدقيقة 24، قبل أن يدرك المنتخب السعودي التعادل عبر لاعبه طلال بكر حاجي في الدقيقة (45 +2).

وفي الشوط الثاني، أخفق لاعبو المنتخبين في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهم أمام المرميين والتسجيل، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله ثم لعب المنتخبان شوطين إضافيين، لم تتغير فيهما النتيجة، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي انتهت لصالح المنتخب الأسترالي بواقع (5 - 4).

يذكر أن المنتخبات التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي في البطولة، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والسعودية، ستمثل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 التي تستضيفها تشيلي.