باريس ـ أ.ف.ب: أفاد مصدر رسمي وتقارير إعلامية بأن طواف فرنسا الدولي لنسخة 2027 قد ينطلق من بريطانيا، وذلك في تكرار لنسختي عامي 2007 حيث كانت البداية من لندن، و2014 حين أعطت يوركشير إشارة انطلاق النسخة الـ101. وقالت وزارة الرياضة البريطانية إنها تعتزم استضافة السباق الفرنسي الشهير عام 2027، فيما أشارت شبكة «بي بي سي» إلى أن الإعلان الرسمي قد يصدر هذا الشهر بعد التفاوض مع شركة «أموري سبورتس» المنظمة لطواف فرنسا (أ أس أو).

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