ختام دورة المدربين المستجدين لكرة اليد

اختتمت فعاليات دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات التي نظَّمها الاتحاد العُماني لكرة اليد بالتعاون مع نادي عُمان. رعى حفل نصر بن حمد الحسني عضو مجلس ادارة الاتحاد العُماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات، الذي قام بتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة التي حاضر فيها المدرب الجزائري إبراهيم أبو درالي مدرب كرة اليد بنادي عُمان والمحاضر زهير خالد سمحة الخبير التحكيمي بالاتحاد، حيث تأتي هذه الدورة في إطار الاهتمام الذي يوليه الاتحاد العُماني لكرة اليد بتأهيل المدربين الوطنيين لقيادة الفرق الرياضية بالأندية وصولًا إلى المنتخبات الوطنية.

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