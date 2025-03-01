فريق المزارع يتوج بكأس النخبة بنادي قريات

قريات ـ من عبدالله البطاشي: تُوِّج فريق المزارع بالمركز الأول، بعد فوزه في المباراة النهائية بركلات الترجيح على فريق اتحاد دغمر بخمسة أهداف مقابل أربعة، في بطولة كأس النخبة لعام 2025م، التي نظَّمها نادي قريات. رعى ختام البطولة عبدالعزيز بن يحيى البطاشي، بحضور محمد بن خلفان المشرفي، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الفرق الأهلية، والمدعوين، والجماهير، وذلك بملعب النادي. وعقب المباراة النهائية قدم رئيس مجلس إدارة النادي هدية تذكارية لراعي الختام، بعدها كرم راعي المناسبة لجنة المسابقات، وهداف البطولة اللاعب نصر بن مبارك البطاشي من فريق اتحاد الحيل، وأفضل لاعب أنس بن سالم البطاشي من فريق المزارع، وعبدالله بن سالم الغماري أفضل حارس من فريق اتحاد دغمر، وأفضل مدرب سعيد بن ناصر السوطي مدرب فريق المزارع، بعد ذلك تسلم فريق اتحاد دغمر الحاصل على المركز الثاني الميداليات الفضية، أعقبه تسلم فريق المزارع الفائز بالمركز الأول كأس البطولة والميداليات الذهبية، وفي الختام أُخِذت صور تذكارية للفريقين، وجوالة النادي بمعية راعي الاحتفالية.

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