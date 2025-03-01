منتخب القدم الشاطئية يستعد للمواجهات الودية أمام روسيا وبلاروسيا بمسقط

اليوم قرعة الألعاب الخليجية الشاطئية يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية لخوض تجاربه الودية المقررة له ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا والتي ستقام بمدينة بتايا التلايلاندية خلال الفترة من 20 الى 30 مارس ودورة الالعاب الخليجية الشاطئية والتي ستقام بمسقط حيث قرر الجهاز الفني خوض أربع تجارب امام روسيا يومي 3 و5 مارس المقبل واخرها امام بيلاروسيا يومي 8 و10 مارس حيث يواصل منتخبنا تدريباته اليوم على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. وينتظر منتخبنا اليوم قرعة دورة الالعاب الخليجية الشاطئية والتي تستضيفها سلطنة عمان خلال شهر ابريل القادم وما ستسفر عنه قرعة الدورة والتي ستحدد كرة قرعة الالعاب الجماعية الاخرى للدورة. ويواصل منتخبنا الوطنية لكرة القدم الشاطئية استعداداته المكثفة لخوض غمار البطولة الاهم في امم اسيا والتي ستقام في مدينة بتايا التلايلندية خلال الفترة من 20 الى 30 مارس المقبل ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم البحرين وماليزيا وفيتنام والمؤهلة لكأس العالم التي ستقام في سيشل شهر مايو ويفتتح منتخبنا مشواره في امم اسيا امام فيتنام، ويسبق ذلك معسكر اعدادي اخر في تايلاند سيخوض خلاله المنتخب عددا من التجارب الودية. وقد اختار المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي 16 لاعبا للدخول في المعسكر الداخلي الثالث هم :خالد بن خميس العريمي ومنذر بن هلال العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي ونوح بن سالم الزدجالي ومشعل بن هلال العريمي وأحمد بن ربيع العويسي وسالم بن محمد العريمي ويونس بن سالم العويسي وسامي بن فائل البلوشي ويحيى بن جمعة المريكي وعبدالرحمن بن علي الفزاري ومسلم بن محفوظ العريمي (العامرات)، وماجد بن عبدالله العفاري (العروبة)، ويوسف بن جاسم الزدجالي (الشباب)، وأمجد بن عبدالله الحمداني (مصيرة ) وسمير بن جميل آل سعد « نادي المحمل السعودي.

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