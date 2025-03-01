روكي ينتقل من برشلونة إلى بالميراس
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، انتقال مهاجمه فيتور روكي إلى نادي بالميراس البرازيلي بعقد يمتد لخمسة أعوام.
وذكر النادي، في بيان، أنه توصل إلى اتفاق مع بالميراس بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر (20 عاما)، لافتا إلى أن العقد بين اللاعب وناديه الجديد سيمتد لخمس سنوات.
وكان روكي قد انتقل إلى برشلونة في عام 2023 مقابل 30 مليون يورو لكنه لم يتمكن من فرض نفسه في تشكيلة الفريق، حيث سجل هدفين فقط في 16 مباراة، وخلال فترة إعارته إلى ريال بيتيس أظهر أداء أفضل بتسجيله 7 أهداف في 33 مباراة.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب العام للدوري الإسباني مؤقتا برصيد إلى 54 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وعلى بعد نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.
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