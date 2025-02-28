خيبة جديدة لميلان في الكالتشيو

خيبة جديدة لميلان في الكالتشيومني نادي ميلان بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه بولونيا 1-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وضع المهاجم البرتغالي رفائيل لياو "الروسونيري" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

لكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين بإحرازهم هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين الأرجنتيني سانتياغو كاسترو والسويسري دان ندوي في الدقيقتين (48، 84) على الترتيب.

وتجمد رصيد ميلان، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 11 فوزا و8 تعادلات، عند 41 نقطة في المركز الثامن، مبتعدا بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، قبل 12 مرحلة على نهاية المسابقة المحلية.

في المقابل، ارتفع رصيد بولونيا، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم مقابل 11 تعادلا و4 هزائم، إلى 44 نقطة، ليتقدم للمركز السابع.