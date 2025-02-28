وست هام يزيد متاعب ليستر
واصل وست هام يونايتد ابتعاده عن مراكز الخطر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزاً ثميناً 2-0 على ضيفه ليستر سيتي، الخميس، في ختام منافسات المرحلة الـ27 من "البريميرليغ".
افتتح توماس سوتشيك التسجيل لوست هام في الدقيقة 21، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعد أن سجل يانيك فيسترجارد، لاعب ليستر، هدفًا عكسيًا في الدقيقة 43.
ورفع وست هام بهذا الفوز رصيده إلى 33 نقطة، ليصعد إلى المركز الخامس عشر، محققًا فوزه الثاني على التوالي والتاسع له هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات و12 هزيمة.
أما ليستر، فقد تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير، بعدما تعرض للهزيمة الـ18 في الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات و5 تعادلات، ليواصل بذلك سلسلة الهزائم المتتالية.
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