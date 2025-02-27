إتشيفيري ينضم إلى مانشستر سيتي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم انضمام لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري لصفوفه.
وذكر مانشستر سيتي أن اللاعب التحق بالفريق وسيكون متاحا للمشاركة فيما تبقى من مباريات الموسم.
وكان النادي الإنجليزي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما قادما من نادي ريفر بليت الأرجنتيني في صفقة تمت في يناير من العام الماضي، وتم الاتفاق على إعارة اللاعب مباشرة لفريقه السابق وانتهت الإعارة في ديسمبر الماضي، ولكن بعد ذلك شارك مع منتخب بلاده في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما، حيث تمكن من تسجيل ستة أهداف في تسع مباريات ليقود منتخب بلاده إلى النهائي الذي خسرته أمام باراجواي في وقت سابق الشهر الجاري.
وشارك إتشيفيري مع فريق ريفر بليت في 48 مباراة وسجل أربعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.
وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز أمس على توتنهام بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ومن المقرر أن يلتقي مع بليموث بعد غد السبت في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.
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