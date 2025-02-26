اليوم .. انطلاق بطولة النهضة للإبحار الشراعي

بمشاركة 45 بحارا ناشئا

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات النسخة الثانية عشرة من بطولة النهضة للإبحار الشراعي لعام 2025، بمشاركة أكثر من 45 بحَّارًا ناشئًا من 15 مدرسة حكومية في محافظة مسقط وولايتي المصنعة وصور. تُقام منافسات البطولة في مدرسة الموج للإبحار الشراعي بمشروع الموج مسقط، وذلك إطار برنامج الإبحار المجتمعي المدعوم من شركة النهضة للخدمات. وسيتنافس المشاركون في سلسلة من السباقات التي تُنظم على مدار يوم واحد على متن قوارب الأوبتمست. وقد نجح البرنامج حتى الآن في تعريف أكثر من 300 طالب وطالبة برياضة الإبحار الشراعي.

تهدف البطولة إلى صقل مهارات ومواهب البحَّارة الصغار في مجال الإبحار مع إكسابهم المزيد من الخبرات من أجل تأهيلهم للمشاركة في المحافل والبطولات الدولية. ويتولى البرنامج المجتمعي مهمة الإشراف على تدريبهم وتنمية مواهبهم في مجال الإبحار الشراعي لإشراكهم في بطولات وسباقات تحديد المستوى.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز بن سالم الشيدي، القائم بأعمال مدير عام الإبحار الشراعي بعُمان للإبحار، قائلًا: «تُعَد بطولة النهضة للإبحار الشراعي من أبرز الفعاليات التي نحرص على تنظيمها سنويًّا، إذ تُشكل منصة مهمة لرفع مستويات البحَّارة الناشئين إلى مرحلة متقدمة تؤهلهم للمشاركة في مختلف البطولات. كما تُعَد فرصة قيمة للتنافس بين البحَّارة الناشئين، وتتيح للمدربين تقييم أدائهم واكتشاف نقاط قوتهم وضعفهم بهدف تطويرها». كما أعرب الشيدي عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تُقدمه شركة النهضة للخدمات، إحدى أبرز الشركات الداعمة لفعاليات وبرامج عُمان للإبحار خلال العقد الماضي.